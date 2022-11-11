Şık ve Spor Eşofman Kombini Nasıl Yapılır?

Rahat giyim son yılların en gözde modalarından biri haline geldi. Bu durum moda dünyasında da bazı değişikler yaratmaya başladı. Dünyaca ünlü markalar bile klasik gömlek koleksiyonlarının yanına spor kombinler geliştirmeye başladı.

Eşofman Kombinleri Nasıl Hayatımıza Girdi?

Bu konuyla ilgili moda dünyasında göz alıcı bir reform bile oldu denebilir. Dünyaca ünlü Hugo Boss markası yeni çağın stiline ayak uydurma kararını tam zamanında aldı. Bildiğiniz gibi Hugo Boss normalde daha ağır ve klasik kombinler üreten, sektörde bilinmiş en gözde markalardandı. Ancak bu şekilde yeni jenerasyonu yakalayamadığını fark etti ve duruma hemen müdahale etmesi gerektiğini anladı. Markayı Hugo ve Boss olarak ayırdılar. Bu sayede Boss markası yine aynı klasik çizgisinde devam edecekken, Hugo markası gençlerin tarzlarına hitap eden daha spor bir koleksiyona sahip olacaktı. Sadece bir isim değişikliği sayesinde marka hem çağı yakalayacak, hem de sıfır bir marka yaratmakla uğraşmadan kendi popülerliğini kullanabilecekti.

Ancak daha ilginci eskiden markalar yaratılırken daha klasik ve zengin duruşları hedeflerdi. Zamanla bu da bozulmaya başladı. İlk kurşunu sektöre Calvin Klein attı. Sokak stilinin yaratıcılarından olarak bilinen Calvin Klein, salaş, özgür ve sokakta giyilecek kombinlerin defilelerini yapmaya başladı. Moda dünyasına yepyeni bir soluk gelmişti. Böylece takip eden yıllarda onlarca marka sadece bu alanda üretim yapmaya ve sokak stili kombinleri çıkartmaya başladı. Markaların çoğalmasıyla ünlüler de bu kervana katıldı. Hollywood sokaklarında ünlüler takım elbise ile değil eşofman takımları ile geziyordu. Bu durum artık spor giyimin ne kadar hayatımıza girdiğinin en büyük kanıtıydı.

Spor Görünmek İçin Ne Yapmak Gerekir?

Spor görünmek aslında o kadar da zor bir konu değil. Sadece bazı püf noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Spor görünmek için bu taktikler işinize yarayabilir:

Eşofman kombininizi takım tercih ederek yaparsanız daha göz alıcı bir kombin olur. En kötü ihtimalle alt üst takım değilse aynı kumaş olmasına özen gösterin.

Eğer eşofmanının takım şeklinde değilse üstünüze t-shirt değil uygun bir sweatshirt tercih. Aynı renk ve kumaş ya da yakın tonlar olursa daha şık durur.

Renkli ve uzun çoraplar uzun zamandır moda. Hatta eğlenceli baskılı uzun çoraplar tarzınızı epey değiştirir.

Ne kadar salaş tercihler yaparsanız o kadar tarz görünebilirsiniz.

Eğer kış aylarında iseniz aynı renk ya da tonlarında bereler mükemmel kombinler oluşturur.

Açık ve parlak renkler dikkat çekicidir. Özellikle bu kombinlerin altına beyaz ayakkabı tercih ederseniz mükemmel spor kombinini yakaladınız demektir.

Eşofman ve Spor Giyimdeki Lüks Markalar

Eşofman ve spor giyim ürünleri birçok marka tarafından üretiliyor. Ancak dünya çapında ün yapmış, bilinen markaları tercih etmek tarzınızı daha göz alıcı hale getirir. Eşofman ve spor giyiminizde dünyaca ünlü yıldızların bile tercih ettiği ünlü markaları sizler için derledik. İşte lüks spor giyim ve eşofman markaları:

Eşofman ve Sweatshirt Kombini Yapmak

Gardırobumuzda her zaman takım kıyafetler tercih etmeyebiliriz. Ya da bazılarımızın gardırobunda sadece 1-2 eşofman takımı olabilir. Böyle durumlarda sürekli aynı kombinle görünmemek için en büyük yardımcı eşofman altı ile sweatshirtlerimizi kombinlemek.

Aslında bir iki kurala dikkat edildiğinde oldukça cool ve şık görünüm kazandıran bu kombinler özellikle hafta sonlarınızın kurtarıcısı olacak.

İlk kural: Kumaş ve renk uyumu bir spor giyimde en önemli etken. Bu yüzden tıpkı bir takım gibi giyinmelisiniz. Sweat pamuklu ve kalınsa eşofman altınızın da pamuklu ve kalın olmasını tercih edin.

İkinci kural: Paçalar biraz dar (streç tayt gibi değil) fakat beden oversize, salaş modelleri kombinleyin.

Üçüncü kural: Sweatshirt baskılı ise baskı renginde ayakkabı tercih edin.

Dördüncü kural: Aksesuarlar ile kombininizi tamamlayın. Bere, saat, gözlük ve çanta seçiminiz ayakkabınızla uyumlu olsun.

En Güzel Eşofman ve Spor Giyim Ürünler

Bazı seçili markalar spor giyim ve eşofman stilinin temsilcisi olmuş durumda. Özellikle Calvin Klein, Champion, Les Benjamins ve EA7 bu alandaki dünyaca ünlü markalardan en bilinenleri.

Bu markaların spor koleksiyonları tarzınıza tarz katabilir.

Les Benjamins Eşofman – Takım Koleksiyonu

Les Benjamins bu tarz giyimin en önemli temsilcilerinden biri. Ünlü Türk tasarımcı ve marka sahibi Bünyamin Aydın her sene farklı sokak stili tasarımları ile dünyada ses getiriyor.

Bu koleksiyonu görmek için buraya tıklayın.

Bu koleksiyonu görmek için buraya tıklayın.

Bu tarz bir kombini aksesuarlar ile desteklemek için Les Benjamins'in aksesuarları da tam bir takım oluşturacak nitelikte.

EA7 Eşofman – Takım Koleksiyonu

Dünyaca ünlü Emporio Armani markasının spor giyim odaklı markası EA7, harika koleksiyonlar ve harika ürünler sunuyor. Dünyaca ünlü bu marka ile gardırobunuzun havasını değiştirebilirsiniz.

EA7'nin efsane takım ve eşofman koleksiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Champion Eşofman – Takım Koleksiyonu

Asırlık marka Champion yüzyıllık tecrübesini hala koruyor. Tüm dünyada kalitesi kanıtlanmış ve sadece spor giyim üzerine üretimi olan markanın koleksiyonu da hayli dikkat çekici.

Champion'ın orijinal yeni sezon koleksiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Calvin Klein Eşofman – Takım Koleksiyonu

Sokak stilinin en ünlü temsilcilerinden Calvin Klein bu listede olmazsa olmaz. Calvin klein’ın birbirinden yaratıcı ve tarz sweatshirtleri harika kombinlere imkan veriyor.

Calvin Klein, sade tasarımları ve rahat kalıplarıyla günlük spor kombinlere kolayca uyum sağlar. Exxe Selection’daki Calvin Klein günlük giyim ürünleri arasında T-shirt, pantolon, sneaker ve tamamlayıcı aksesuar seçeneklerini birlikte inceleyebilirsiniz.