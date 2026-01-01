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Emporio Armani Pamuklu Relaxed Fit Lastikli Bel Bol Paça Kadın Pantolon EW003866 AF10002 UC001 Siyah - Emporio Armani Emporio Armani Pamuklu Relaxed Fit Lastikli Bel Bol Paça Kadın Pantolon EW003866 AF10002 UC001 Siyah - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Pamuklu Relaxed Fit Lastikli Bel Bol Paça Kadın Pantolon
17,599.00 TL
10,559.40 TL
-%40
Emporio Armani Relaxed Fit Yüksek Bel Geniş Paça Pileli Kadın Pantolon EW003968 AF12911 UC001 Siyah - Emporio Armani Emporio Armani Relaxed Fit Yüksek Bel Geniş Paça Pileli Kadın Pantolon EW003968 AF12911 UC001 Siyah - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Relaxed Fit Yüksek Bel Geniş Paça Pileli Kadın Pantolon
23,599.00 TL
14,159.40 TL
-%40
Emporio Armani Logolu Wide Leg Yüksek Bel Kadın Pantolon EW000522 AF19024 UC001 Siyah - Emporio Armani Emporio Armani Logolu Wide Leg Yüksek Bel Kadın Pantolon EW000522 AF19024 UC001 Siyah - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Logolu Wide Leg Yüksek Bel Kadın Pantolon
7,299.00 TL
4,379.40 TL
-%40
Emporio Armani Regular Fit Orta-Yüksek Bel Geniş Paça İşlemeli Jeans Kadın Kot Pantolon EW000736 AF12436 MB001 Lacivert - Emporio Armani Emporio Armani Regular Fit Orta-Yüksek Bel Geniş Paça İşlemeli Jeans Kadın Kot Pantolon EW000736 AF12436 MB001 Lacivert - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Regular Fit Orta-Yüksek Bel Geniş Paça İşlemeli Jeans Kadın Kot Pantolon
30,199.00 TL
12,079.60 TL
-%60
Emporio Armani Relaxed Fit Bol Paça Logo Dantelli Kadın Pantolon EW000790 AF12188 U1131 Beyaz - Emporio Armani Emporio Armani Relaxed Fit Bol Paça Logo Dantelli Kadın Pantolon EW000790 AF12188 U1131 Beyaz - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Relaxed Fit Bol Paça Logo Dantelli Kadın Pantolon
20,199.00 TL
8,079.60 TL
-%60
Emporio Armani Relaxed Fit Yüksek Bel Düz Paça Cupra Kadın Pantolon EW000654 AF12644 UB097 Lacivert - Emporio Armani Emporio Armani Relaxed Fit Yüksek Bel Düz Paça Cupra Kadın Pantolon EW000654 AF12644 UB097 Lacivert - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Relaxed Fit Yüksek Bel Düz Paça Cupra Kadın Pantolon
34,899.00 TL
13,959.60 TL
-%60
Emporio Armani Relaxed Fit Yüksek Bel Düz Paça Cupra Kadın Pantolon EW000654 AF12644 U9324 Mavi - Emporio Armani Emporio Armani Relaxed Fit Yüksek Bel Düz Paça Cupra Kadın Pantolon EW000654 AF12644 U9324 Mavi - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Relaxed Fit Yüksek Bel Düz Paça Cupra Kadın Pantolon
34,899.00 TL
13,959.60 TL
-%60
Emporio Armani Regular Fit Lastikli Bel Düz Paça Kadın Pantolon EW000484 AF10002 U0006 Beyaz - Emporio Armani Emporio Armani Regular Fit Lastikli Bel Düz Paça Kadın Pantolon EW000484 AF10002 U0006 Beyaz - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Regular Fit Lastikli Bel Düz Paça Kadın Pantolon
26,399.00 TL
10,559.60 TL
-%60
Emporio Armani Pamuk Karışımlı Regular Fit Yüksek Bel Ribanalı Paça Jogger Kadın Pantolon 164908 4F256 16355 Bej - Emporio Armani Emporio Armani Pamuk Karışımlı Regular Fit Yüksek Bel Ribanalı Paça Jogger Kadın Pantolon 164908 4F256 16355 Bej - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Pamuk Karışımlı Regular Fit Yüksek Bel Ribanalı Paça Jogger Kadın Pantolon
10,999.00 TL
4,399.60 TL
-%60
Emporio Armani Pamuk Karışımlı Regular Fit Yüksel Bel Ribanalı Paça Jogger Kadın Pantolon 1649084 F2569 2810 Ekru - Emporio Armani Emporio Armani Pamuk Karışımlı Regular Fit Yüksel Bel Ribanalı Paça Jogger Kadın Pantolon 1649084 F2569 2810 Ekru - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Pamuk Karışımlı Regular Fit Yüksel Bel Ribanalı Paça Jogger Kadın Pantolon
10,999.00 TL
4,399.60 TL
-%60
Emporio Armani Streç Pamuklu İşlemeli Comfort Fit Yüksek Bel Kadın Pantolon EW000200 AF10002 U0002 Beyaz - Emporio Armani Emporio Armani Streç Pamuklu İşlemeli Comfort Fit Yüksek Bel Kadın Pantolon EW000200 AF10002 U0002 Beyaz - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Streç Pamuklu İşlemeli Comfort Fit Yüksek Bel Kadın Pantolon
23,599.00 TL
9,439.60 TL
-%60
Emporio Armani Isı Yalıtımlı Relaxed Fit Çift Jarse Kadın Pantolon 3D2P6E 1JHSZ 0101 Beyaz - Emporio Armani Emporio Armani Isı Yalıtımlı Relaxed Fit Çift Jarse Kadın Pantolon 3D2P6E 1JHSZ 0101 Beyaz - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Isı Yalıtımlı Relaxed Fit Çift Jarse Kadın Pantolon
20,899.00 TL
6,269.70 TL
-%70
Emporio Armani Pamuklu Regular Fit Spor Kadın Pantolon 6R2P6C 1JHSZ 0101 Ekru - Emporio Armani Emporio Armani Pamuklu Regular Fit Spor Kadın Pantolon 6R2P6C 1JHSZ 0101 Ekru - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Pamuklu Regular Fit Spor Kadın Pantolon
22,899.00 TL
9,159.60 TL
-%60
Emporio Armani J94 Pamuklu Cepli Relaxed Fit Kadın Pantolon 3R2J94 2NP9Z 0106 Bej - Emporio Armani Emporio Armani J94 Pamuklu Cepli Relaxed Fit Kadın Pantolon 3R2J94 2NP9Z 0106 Bej - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani J94 Pamuklu Cepli Relaxed Fit Kadın Pantolon
20,799.00 TL
6,239.70 TL
-%70
Emporio Armani Elastik Bel Bantlı Cepli Jogger Spor Kadın Pantolon 3R2P7E 2JWHZ 0703 Açık mavi - Emporio Armani Emporio Armani Elastik Bel Bantlı Cepli Jogger Spor Kadın Pantolon 3R2P7E 2JWHZ 0703 Açık mavi - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Elastik Bel Bantlı Cepli Jogger Spor Kadın Pantolon
18,699.00 TL
5,609.70 TL
-%70
Emporio Armani Pamuklu Belden Bağlamalı Bol Paça Spor Kadın Pantolon 3R2P6E 1JHSZ 0100 Beyaz - Emporio Armani Emporio Armani Pamuklu Belden Bağlamalı Bol Paça Spor Kadın Pantolon 3R2P6E 1JHSZ 0100 Beyaz - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Pamuklu Belden Bağlamalı Bol Paça Spor Kadın Pantolon
18,699.00 TL
5,609.70 TL
-%70
Emporio Armani Slim Fit Esnek Rahat Jogger Spor Kadın Pantolon 3R2P7A 2JVKZ 0100 Beyaz - Emporio Armani Emporio Armani Slim Fit Esnek Rahat Jogger Spor Kadın Pantolon 3R2P7A 2JVKZ 0100 Beyaz - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Slim Fit Esnek Rahat Jogger Spor Kadın Pantolon
24,799.00 TL
7,439.70 TL
-%70
Emporio Armani Pamuklu Yüksek Bel Skinny Fit Jeans Kadın Kot Pantolon 3L2J20 2N8HZ 0101 Beyaz - Emporio Armani Emporio Armani Pamuklu Yüksek Bel Skinny Fit Jeans Kadın Kot Pantolon 3L2J20 2N8HZ 0101 Beyaz - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Pamuklu Yüksek Bel Skinny Fit Jeans Kadın Kot Pantolon
13,199.00 TL
3,959.70 TL
-%70
Emporio Armani Regular Fit Elastik Bel Bantlı Kapanabilir Yırtmaçlı Kadın Pantolon 3L2P6C 2JYWZ 0319 Kırmızı - Emporio Armani Emporio Armani Regular Fit Elastik Bel Bantlı Kapanabilir Yırtmaçlı Kadın Pantolon 3L2P6C 2JYWZ 0319 Kırmızı - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Regular Fit Elastik Bel Bantlı Kapanabilir Yırtmaçlı Kadın Pantolon
14,999.00 TL
4,499.70 TL
-%70
Emporio Armani Regular Fit Elastik Bel Bantlı Kapanabilir Yırtmaçlı Kadın Pantolon 3L2P6C 2JYWZ 0100 Beyaz - Emporio Armani Emporio Armani Regular Fit Elastik Bel Bantlı Kapanabilir Yırtmaçlı Kadın Pantolon 3L2P6C 2JYWZ 0100 Beyaz - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Regular Fit Elastik Bel Bantlı Kapanabilir Yırtmaçlı Kadın Pantolon
14,999.00 TL
4,499.70 TL
-%70
Emporio Armani Pamuklu Normal Bel Skinny Fit Düz Paça Kadın Pantolon 6L2P64 2NH4Z 0636 Gri - Emporio Armani Emporio Armani Pamuklu Normal Bel Skinny Fit Düz Paça Kadın Pantolon 6L2P64 2NH4Z 0636 Gri - Emporio Armani (1)
Colour
Size
Emporio Armani Pamuklu Normal Bel Skinny Fit Düz Paça Kadın Pantolon
18,999.00 TL
7,599.60 TL
-%60
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