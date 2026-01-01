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Gran Sasso Men’s Knitwear

Storming through the fashion world since its foundation in 1952, Gran Sasso products take place among brands that have indisputable quality. Being mentioned frequently with its sweater models as well as its blouson models, the brand appeals to stylish men. Produced with natural yarns, Gran Sasso men’s sweater models present an opportunity of long-lasting and durable use. With Gran Sasso men’s sweater selections in which hand-made processes are used actively, you can stand out with your stylishness everywhere. If you want to get detailed information about Gran Sasso men’s sweater prices and models, you can check our online shop and complete your order with just a few simple click.

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24 Ürün
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Gran Sasso Desenli Yün ve Kaşmir Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 58124 19655 113 Ekru - Gran Sasso Gran Sasso Desenli Yün ve Kaşmir Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 58124 19655 113 Ekru - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Desenli Yün ve Kaşmir Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak
16,999.00 TL
10,199.40 TL
-%40
Gran Sasso Fitilli % 100 Yün Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka Kazak 55125 14290 598 Lacivert - Gran Sasso Gran Sasso Fitilli % 100 Yün Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka Kazak 55125 14290 598 Lacivert - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Fitilli % 100 Yün Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka Kazak
13,999.00 TL
8,399.40 TL
-%40
Gran Sasso Yün ve Kaşmir Karışımlı Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 23135 19657 001 Ekru - Gran Sasso Gran Sasso Yün ve Kaşmir Karışımlı Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 23135 19657 001 Ekru - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Yün ve Kaşmir Karışımlı Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak
19,999.00 TL
11,999.40 TL
-%40
Gran Sasso % 100 Yün Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 57101 14401 005 Bej - Gran Sasso Gran Sasso % 100 Yün Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 57101 14401 005 Bej - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso % 100 Yün Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak
17,999.00 TL
10,799.40 TL
-%40
Gran Sasso Desenli Yün ve Kaşmir Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 58124 19655 044 Gri - Gran Sasso Gran Sasso Desenli Yün ve Kaşmir Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 58124 19655 044 Gri - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Desenli Yün ve Kaşmir Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak
16,999.00 TL
10,199.40 TL
-%40
Gran Sasso % 100 Yün Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka Kazak 43108 14713 598 Lacivert - Gran Sasso Gran Sasso % 100 Yün Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka Kazak 43108 14713 598 Lacivert - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso % 100 Yün Regular Fit Yarım Fermuarlı Erkek Polo Yaka Kazak
20,999.00 TL
12,599.40 TL
-%40
Gran Sasso Yün ve Kaşmir Karışımlı Regular Fit Erkek Polo Yaka Kazak 23172 19651 001 Ekru - Gran Sasso Gran Sasso Yün ve Kaşmir Karışımlı Regular Fit Erkek Polo Yaka Kazak 23172 19651 001 Ekru - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Yün ve Kaşmir Karışımlı Regular Fit Erkek Polo Yaka Kazak
24,999.00 TL
17,499.30 TL
-%30
Gran Sasso Desenli Yün Karışımlı Regular Fit Balıkçı Yaka Erkek Kazak 13186 24017 005 Bej - Gran Sasso Gran Sasso Desenli Yün Karışımlı Regular Fit Balıkçı Yaka Erkek Kazak 13186 24017 005 Bej - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Desenli Yün Karışımlı Regular Fit Balıkçı Yaka Erkek Kazak
17,999.00 TL
12,599.30 TL
-%30
Gran Sasso Yün Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 57167 13190 598 Lacivert - Gran Sasso Gran Sasso Yün Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 57167 13190 598 Lacivert - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Yün Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak
14,699.00 TL
8,819.40 TL
-%40
Gran Sasso Yün Karışımlı Desenli Regular Fit Balıkçı Yaka Erkek Kazak 13118 19678 812 Gri - Gran Sasso Gran Sasso Yün Karışımlı Desenli Regular Fit Balıkçı Yaka Erkek Kazak 13118 19678 812 Gri - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Yün Karışımlı Desenli Regular Fit Balıkçı Yaka Erkek Kazak
23,399.00 TL
11,699.50 TL
-%50
Gran Sasso Desenli Yün Karışımlı Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 23155 19677 596 Lacivert - Gran Sasso Gran Sasso Desenli Yün Karışımlı Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 23155 19677 596 Lacivert - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Desenli Yün Karışımlı Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak
22,399.00 TL
13,439.40 TL
-%40
Gran Sasso Desenli % 100 Yün Regular Fit Balıkçı Yaka Erkek Kazak 13147 25061 001 Ekru-kahve - Gran Sasso Gran Sasso Desenli % 100 Yün Regular Fit Balıkçı Yaka Erkek Kazak 13147 25061 001 Ekru-kahve - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Desenli % 100 Yün Regular Fit Balıkçı Yaka Erkek Kazak
17,699.00 TL
10,619.40 TL
-%40
Gran Sasso Yün Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 57167 13190 071 Koyu gri - Gran Sasso Gran Sasso Yün Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 57167 13190 071 Koyu gri - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Yün Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak
14,699.00 TL
8,819.40 TL
-%40
Gran Sasso Desenli Yün Karışımlı Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 23155 19677 001 Gri - Gran Sasso Gran Sasso Desenli Yün Karışımlı Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 23155 19677 001 Gri - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Desenli Yün Karışımlı Regular Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak
22,399.00 TL
13,439.40 TL
-%40
Gran Sasso Yün Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 57167 13190 099 Siyah - Gran Sasso Gran Sasso Yün Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak 57167 13190 099 Siyah - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Yün Karışımlı Slim Fit Bisiklet Yaka Erkek Kazak
14,699.00 TL
8,819.40 TL
-%40
Gran Sasso Yün ve Kaşmir Karışımlı Bisiklet Yaka Erkek Kazak 13186 19659 001 Beyaz - Gran Sasso
Colour
Size
Gran Sasso Yün ve Kaşmir Karışımlı Bisiklet Yaka Erkek Kazak
22,599.00 TL
15,819.30 TL
-%30
Gran Sasso Yünlü Yumuşak Dokulu Kapüşonlu Erkek Kazak 24122 25024 116 Kahve - Gran Sasso Gran Sasso Yünlü Yumuşak Dokulu Kapüşonlu Erkek Kazak 24122 25024 116 Kahve - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Yünlü Yumuşak Dokulu Kapüşonlu Erkek Kazak
10,099.00 TL
5,049.50 TL
-%50
Gran Sasso Yünlü Desenli Balıkçı Yaka Erkek Kazak 13117 22617 006 Kahve - Gran Sasso Gran Sasso Yünlü Desenli Balıkçı Yaka Erkek Kazak 13117 22617 006 Kahve - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Yünlü Desenli Balıkçı Yaka Erkek Kazak
10,899.00 TL
5,449.50 TL
-%50
Gran Sasso Çizgili Yün ve Kaşmir Karışımlı Erkek Kazak 57167 19670 117 Kahve - Gran Sasso Gran Sasso Çizgili Yün ve Kaşmir Karışımlı Erkek Kazak 57167 19670 117 Kahve - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Çizgili Yün ve Kaşmir Karışımlı Erkek Kazak
15,799.00 TL
7,899.50 TL
-%50
Gran Sasso Yünlü Bisiklet Yaka Erkek Kazak 13187 24003 140 Ekru - Gran Sasso Gran Sasso Yünlü Bisiklet Yaka Erkek Kazak 13187 24003 140 Ekru - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Yünlü Bisiklet Yaka Erkek Kazak
16,799.00 TL
8,399.50 TL
-%50
Gran Sasso % 100 Yün Çizgili Boğazlı Yaka Erkek Kazak 13121 22647 117 Kahve - Gran Sasso Gran Sasso % 100 Yün Çizgili Boğazlı Yaka Erkek Kazak 13121 22647 117 Kahve - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso % 100 Yün Çizgili Boğazlı Yaka Erkek Kazak
16,799.00 TL
8,399.50 TL
-%50
Gran Sasso Çizgili Yün ve Kaşmir Karışımlı Erkek Kazak 57167 19670 061 Gri - Gran Sasso Gran Sasso Çizgili Yün ve Kaşmir Karışımlı Erkek Kazak 57167 19670 061 Gri - Gran Sasso (1)
Colour
Size
Gran Sasso Çizgili Yün ve Kaşmir Karışımlı Erkek Kazak
15,799.00 TL
7,899.50 TL
-%50
Gran Sasso Yün ve İpek Karışımlı Fermuarlı Polo Yaka Erkek Kazak 57137 13118 122 Kahve - Gran Sasso
Colour
Size
Gran Sasso Yün ve İpek Karışımlı Fermuarlı Polo Yaka Erkek Kazak
19,599.00 TL
9,799.50 TL
-%50
Gran Sasso % 100 Yün Bisiklet Yaka Erkek Kazak 13125 22628 005 Kahve-bej - Gran Sasso
Colour
Size
Gran Sasso % 100 Yün Bisiklet Yaka Erkek Kazak
16,399.00 TL
8,199.50 TL
-%50
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