Ünlü Moda Markalarının Logo İncelemeleri

Günümüzde her dakika hatta her saniye yeni moda markaları ve tarzlar üretiliyor. Her marka bir tarzı, fikri ve özgünlüğü yansıtıyor. Tarzını anlatırken akılda kalmak ve tekrar hatırlanmak ise bir markanın kazanabileceği en büyük nimetlerden biri.

Bir markanın hatırlanmasında en önemli etken markayla olan deneyiminiz. Akabinde ise işitsel ve görsel zeka markayı hatırlanır kılmanın alternatif yollarından. Deneyim; o marka ile kurduğunuz temasın olumlu geçmesi ve üzerinizde iyi bir itibar bırakmış olması anlamına geliyor. Şüphesiz ki mutlu ve memnun müşteri yaratmak her şeyden önemlidir. Fakat bir markayla iletişiminiz olmadan onu denemeden de hatırlayabilir ya da yorumlayabilirsiniz. İşitsel hatıra; marka hakkında duyduğunuz reklamlar, yorumlar vs olarak geçiyor. Ancak burada bir TV’den gelen öneriyle bir arkadaşınızdan gelen öneri arasında çok fark var. Zihnimiz tavsiyeler için ayrıca hassas davranır.

Tüm bunları destekleyecek ve işte “bu marka” diyeceğiniz son etken ise görsel hafızanız. Bunu en iyi yakalayacak şey ise markanın logosu. Markalarlogolarını desteklemek için genellikle işitsel olarak hikayelerle taçlandırırlar. Bu yazımızda dünyaca ünlü giyim ve moda markalarının logolarının yapılarını ve arkasındaki hikayeyi inceleyeceğiz.

Giorgio Armani

1975 yılında kurulan Giorgio Armani aslında birçok alt markaya sahip. Alt markalarında da tıpkı ana marka gibi kimliğini bozmadan devam etmiş. Marka bugüne kadar sadece bir kere logo değiştirmiş. Eski logosunda G ve A harflerini birleştirerek yuvarlak bir sembol çıkartan Armani, yıllar sonra bu karardan vazgeçerek kendine ayrı bir sembol seçmiş. Aynı zamanda ABD’nin ulusal simgesi olan kartal, yaratıcılık ve liderliği de yansıtıyor.

Yazı tipi olarak geçmiş logosunda da “serif” tip bir yazı kullanan marka özellikle “R” harfinde tatlı bir kavis vermeyi de eksik etmemiş. Yazı genel hatlarıyla düz ve anlaşılır tahminimizce de Elegante Roman fontuna benziyor.

Ayrıca Armani, altında bulunan diğer EA7, Armani Exchange gibi markalarında da aynı fontu ve kararlılığı koruyor.

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Champion

Oldukça eski bir marka olan Champion’ın tarihi 1919’a kadar uzanıyor. O yıllarda iki kardeş tarafından kurulan markanın ilk ürünleri spor takımları için kit üretmekti. Oldukça fazla takıma kit sağladıktan sonra 1930’lara gelindiğinde ürün gamına sweatshirt ekleyen kardeşler ters örgü sistemine öncülük ederek oldukça kaliteli ürünler çıkartmayı başarmış.

Champion, logosunu bir kere değiştirmiş. Eski logosunda çıkış noktalarından yararlanmak için atletizm kullanmış olsalar da 1960’ta daha sade ve akılda kalıcı bir logoya geçiş yapmışlar. İkonik “C” harfini oluşturan Champion genel tip olarak el yazısı tarzında bir logo kullanıyor. Markanın çıkış noktasının spor olduğunu düşünürsek bu kesinlikle geçerli ve yeterli bir strateji.

Logo fontu “Monoment” andırsa da Champion logosu oldukça özel ve ikonik farklı bir logo.

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DSQUARED2

Bilinen en kalın ve ağır logolardan biri olan Dsquared2 oldukça sade ve herhangi bir marka kimliği imajı vermeyen bir tasarıma sahip. Sadelik konusunda o kadar netler ki renkler bile beyaz zemin ve siyah font. Kendileri ise logoları hakkında yeterli ve faydacı olarak yorum yapıyorlar. Oldukça genç olan marka ağırlığını erkek giyime vermiş durumda. Belki de tasarımdan çok kaliteyi vurgulamak için böyle bir yol izliyorlardır.

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ETRO

Yarım asırlık marka Etro, ürün gamı olarak oldukça geniş bir marka. 1968’de başlayan macerasından bu yana logosunda sadece bir iki güncelleme yapmış olsa da genel kararlılığını hep korumuş. Klasik bir İtalyan çizgine sahip Etro, Versace kadar olmasa da ambleminde mitoloji dokunuşu barındırıyor. Özgür ve güçlü bir amblem olan kanatlı at figürü markanın mesajını ilk görünüşte gözler önüne seriyor.

Yazı tipi olarak oldukça düz bir font kararı veren Etro’nun köşeli yazısı markanın keskinliğini öne çıkartıyor.

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GUESS

Hepimizin bildiği Guess başlarda ünlü değilken oldukça çizgisinin dışında bir logoyla ticari hayatına başlamış. Üç renk olan, üçgenli, içerisinde ne anlama geldiği tam olarak bilinmeyen 1201 ve 1203 yer alan ve “yıkanmış pantolon” yazılı bu karışık logoya zamanında bir dokunuş yaparak minimalize etmişler. Herkesin bildiği Times New Roman fontunda yazılmış bu logo marka kimliğini oldukça net ve idol olarak tanımlandırıyor. Giyim, çanta, saat ve mücevher alanında hizmet veren Guess günümüzde hala büyük bir bilinirlikle moda dünyasında yer alıyor.

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HUGO BOSS

Moda tarihinin yıkılmaz devlerinden, patronu Hugo Boss. Alman moda devi 1924’ten bugüne ilk defa 2021’de logosunu değiştirme kararını aldı. 2021’den öncesinde logonun iki kısmı vardı.Kenarlı estetik bir serif yazı tipinde büyük harflerle BOSS ve ona ek olarak daha ufak fontlarda yine büyük harflerle sans serif fontlarda yazılmış HUGO BOSS.

Aslında marka kimliğinden çok uzaklaşmış diyemeyiz. Fakat özellikle son yılın modası olan fazlalıkları atma kervanına katıldığı bir gerçek. Univers fontuna benzeyen bu sert ve Bold font ile tek tip bir fonta geçiş yapıldı.

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KENZO

Doğu ile Batının muhteşem birleşimi olan Kenzo ismini yaratıcısından alıyor. Hikaye olarak bir emsali bulunmayan markanın logo olarakta bir benzeri yok. Kendince bir felsefesi olan Kenzo, bugüne kadar 2 logo değişikliğine gitmiş. Tahta blokları andıran ilk logosunu 30 yıl geçince değiştirip çizgisel bir yöne geçmiş. Ancak biraz göz yoran bu ince çizgi logodan marka 7 yıl içerisinde vazgeçmiş ve 2020 yılında son logosuna ulaşmış.

Güncel logosu eskisine benzeyen Kenzo, yine tahta blokları andıran bir uzak doğu-batı karması durumunda.

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LACOSTE

Polo yaka tişörtler konusunda uzman olan Lacoste’un neşeli bir hikayesi var. Marka, adını 1920’lerin en büyük tenisçisi olan René Lacoste’tan alıyor. René’in lakabı o zamanlar gücünden dolayı timsahmış. Bir arkadaşının ona eğlencesine bir timsah resmi çizmesi üzerine bu resmi polo yakasında sergileyen René daha sonra spor kıyafeti satacak olan markasının amblemini fark etmeden bulmuş oldu.

Başta oldukça gerçekçi çizilen amblem, zamanla günümüze kadar 3 kere revize edilmiş. Her çalışmada biraz daha sadeleşen timsah ve font ile en son 2011’de değişmiş. Gitgide önce timsah amblemini ve fontu temizleyen marka 2011’den bu yana timsah biraz daha küçük yazı fontuda oldukça sade ve arası açık bir şekilde duruyor.

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MOSCHINO

Moschino da tıpkı Dsquared2 ve Boss gibi marka kimliğini logodan yansıtmamayı seçenlerden. Oldukça sade bilerek basit bırakılmış bir logo. Diğer markalardan tek farkı harflerin arasındaki boşluk oranı daha kısa ve harf sıkışmış gibi gözüküyor. Moschino’da kurulduğu 1983’ten beri logosunu değiştirmeyi tercih etmemiş.

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UGG

Tasarımı ile fark yaratan bot tipi UGG kışın soğuğundan kaçmak isteyenler için adeta eşsiz bir ürün. Koyun postu yün yapısı ile keskin soğuklarda ayaklarınızı sıcacık tutacak ürünün logosu da fark yaratacak türden. Logonun önündeki G harfi diğer harfleri arkasında bırakacak şekilde konumlanmış.

Ekstra bir boyut kazandıran bu sıralama arkadaki harflerin onu takip ettiği algısı yaratmış. Bu tip botun kurucusu olduğunu belli ettiği bu tasarımı sadece logosunda bırakmamış UGG. Botların taban tasarımlarında ise orijinal olduğunu belli etmek için logodan çıkan bir güneş ışığı yer alıyor. Marka ürünün tamamen kendisine özel bir tasarım olduğu konusunda fazlasıyla çalışma yapıyor ve bunu da logolarından görebiliyoruz. Eğer UGG botunuz varsa, taban resminden orijinalliğini sorgulayabilirsiniz.

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VERSACE

Gianni Versace listemizin sonuncu markası fakat şüphesiz ki içlerinden en çok üzerine konuşacağımız marka Versace. 1980 den bugüne logosunu 4 kez revize eden Versace, marka kimliğini eşi olmayan bir şekilde oturtmuş durumda.

İlk logosu ince sans-serif tarzında Sophi Regular’a benzeyen, beyaz zemine siyah düz yazı ile tasarımcının adı soyadı yazdığı bir tasarım. Oldukça basit olan logo 10 yıl içerisinde Gianni’yi rahatsız etmiş olacak ki font hemen değiştirilip kalın sans-serif yazı tipine geçmiş.

Fakat herkes bilir ki Gianni Versace tasarım özgünlüğü ve hayal gücü çok yüksek olan, hikayelere bayılan bir tasarımcıydı. Çocukluğundan beri onu çok etkileyen Medusa figürünü hayatının tamamını kapsayan markasıyla birleştirmek istedi ve markanın sembolünü Medusa olarak belirledi. Medusa’nın anlamı markasına onun için “Ölümcül Güzellik” anlamını katıyordu.

Tasarımlarında devamlı kullandığı kenar şeritlerini de ekleyen Versace dairesel Medusa ile rakiplerinden tamamen ayrılmış durumda. Ünlü tasarımcının vefatından sonra logo, 2008’de son olarak değiştirildi. Yuvarlak sembole eş eğimde bulunan yazı, düz olarak yazıldı ve sembol biraz daha küçültüldü.

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CALVIN KLEIN

Minimalist tasarım anlayışıyla moda dünyasında kendine özgü bir yer edinen Calvin Klein, sade ancak güçlü marka kimliğiyle uzun yıllardır dikkat çekiyor. İlk logosundan günümüze kadar büyük değişiklikler yaşamayan marka, yalın tipografisi ve modern görünümü sayesinde dünyanın en kolay tanınan moda markalarından biri olmayı sürdürüyor. Logosundaki sade yaklaşım, markanın tasarımlarında benimsediği zamansız ve şehirli stil anlayışını da yansıtıyor.

Giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara kadar geniş ürün yelpazesi sunan Calvin Klein, kaliteyi ve minimal estetiği bir araya getirerek hem kadın hem de erkek modasında güçlü bir konuma sahip. Özellikle denim, iç giyim ve sneaker koleksiyonlarıyla öne çıkan marka, her sezon modern çizgisini koruyarak kullanıcılarına zamansız kombin alternatifleri sunuyor.

Tüm Calvin Klein ürünlerini inceleyebilirsiniz.