Ünlü Moda Markalarının Sonbahar ve Kış Ayları İçin Sweatshirt Modelleri

Sonbaharın gelmesi ile birlikte gardıroplarımızda yavaş yavaş kışlıklar yerlerini almaya başladı. Ancak gardırobumuzdan önce ünlü moda markaları vitrinlerini fall/winter koleksiyonları ile doldurmaya başlamıştı. Sezona giriş anından itibaren başlayan sonbahar/kış ürünleri birbirinden güzel seçenekleri ile hem internet sitelerinde hem de mağazalarda alıcılarını bekliyor.

Her sezon ürünlerinin ve markaların belli favori ürünleri bulunuyor. Kimisi botları ile kimisi farklı tarzdaki tişörtleri ile kullanıcıların akıllarında yer alıyorlar. Ancak hiç şüphesiz ki neredeyse her marka sonbahar/kış sezonu geldiğinde sweatshirtlere ekstra bir önem veriyor. Kullanıcının kış sezonu boyunca üzerinden çıkartmadığı sweatshirtler farklı tasarımlarda, farklı modellerde sunuluyor.

Günlük giyimde her şekilde giyilen sweatshirtler tam bir kombin kurtarıcısı. Birçok farklı tarzda üretilen sweatshirtler kullanıcının beğenisi için farklı seçeneklere sahip.

Sweatshirt çeşitleri;

Kanguru cepli sweatshirt,

Kapüşonlu sweatshirt,

Baskılı sweatshirt,

Uzun sweatshirt,

Crop sweatshirt,

Oversize sweatshirt,

Polar sweatshirt,

Fermuarlı sweatshirt

Bisiklet yaka sweatshirt olarak ayrılmaktadır.

Sweatshirt alırken modeller kadar markalarında oldukça önemi vardır. Hem markasıyla dikkat çeken hem de dayanıklılığı ile uzun yıllar giyilebilen sweatshirtleri tercih etmek daha mantıklıdır. Bu yüzden sweatshirt alırken bilinen ve güvenilir markaları tercih etmek gerekiyor. Kadın sweatshirt ve erkek sweatshirt modelleri kendi içlerinde nasıl fark ediyor ve değişiyorsa markaların arasında da durum bu şekilde oluyor. Markaların da kendi tarzları ve bir çizgileri bulunuyor. Kimisi crop kesim ince yazlık sweatshirtler üretirken kimisi tamamen polar ve soğuktan koruması için kışlık sweatshirtlere ağırlık veriyor.

Bu yüzden her markayı kendi içerisinde incelemek gerekiyor. Ünlü moda markaları arasından;

Calvin Klein,

Armani Exchange,

Champion,

Emporio Armani,

Canadian Peak,

EA7,

Guess,

Les Benjamins,

Versace Jeans Couture,

Norway Geographical,

Kenzo lüks sweatshirt markaları arasında yer alıyor.

Moda Markası Calvin Klein Sweatshirt Modelleri

Calvin Klein oldukça serbest stilleri bulunan, gençlerin gözde moda markalarından biri. Sonbahar/kış sezonu geldiğinde de bu kendine has tarzı meydana çıkartıyor. Salaş, kapüşonlu, fit, logolu modellere sahip bir markadır. Özellikle minimalist logo sweatshirt tasarımları gençler tarafından çok seviliyor.

Kadın ve erkekler için farklı tarzlarda modeller çıkartan Calvin Klein’ın unisex sweatshirt çeşitleri de bulunuyor. 2022 fall/winter sezonunda bu tarz unisex sweatshirtlere ağırlık veren Calvin Klein yeni neslin nabzını harika tutuyor.

Calvin Klein markası ve daha fazlası ile ilgili bilgi almak için Calvin Klein: Sokak Stilinin Sahibi yazımızı inceleyebilirsiniz.

Calvin Klein Sweatshirtleri buradan inceleyebilirsiniz.

Şık Armani Exchange Sweatshirt Modelleri

Armani grubunun gündelik giyim markası Armani Exchange, sweatshirt üretiminde de ünlü markaların önde gelenlerinden. Gündelik giyimleriniz için aradığınız neredeyse her sweatshirt modelini Armani Exchange’de bulabiliyorsunuz. İsterseniz casual, isterseniz daha hareketli, cepli, kapşonlu sweatshirt modellerini Armani Exchange’de bulabilirsiniz.

Özellikle kış günlerinde sportif bir şıklık arıyorsanız Armani Exchange tam yeri. Kalın ve ince modelleri ile tam istediğiniz sweati Armani Exchange’de bulabilirsiniz.

Armani Exchange Sweatshirtleri buradan inceleyebilirsiniz.

Sportif Champion Sweatshirt Modelleri

Her markanın bir uzmanlık alanı vardır. Sweatshirt denildiği zaman da akla Champion gelir. İlk ters örgü sweatshirtü üreten ve neredeyse bir asırdır bu sektörde sportif ürünler sunan Champion en ideal sweatshirt markalarındandır diyebiliriz.

Marka ağırlığı tamamen gündelik ve sportif giyim olan Champion ile gözleri üzerinize toplayabilirsiniz.

Champion Sweatshirtleri buradan inceleyebilirsiniz.

Tarz Emporio Armani Sweatshirt Modelleri

Emporio Armani sweatleri tıpkı tüm Emporio Armani ürünlerinde olduğu gibi kendini belli ediyor ve seviliyor. Tarzında Armani esintisi isteyenlerin kesinlikle tercini sweatler olmalı. İkonik kartal ve imza logolu sweatleri özellikle son yıllarda en çok tercih edilen modellerden diyebiliriz. Uzun ve kalın, ince yazlık sweatshirt modellerine sahip olan Emporio Armani, istediğiniz her sezon tercih edebileceğiniz seçeneklere sahip.

Tarz konusunda asla ödün vermeyen Emporio Armani’nin sweatshirt modellerinin neredeyse sonu yok. Renkli, günlük, klasik, düz, logolu, kapüşonlu, cepli, fermuarlı sweat gibi tüm tarzları içerisinde barındırıyor.

Emporio Armani markası ve daha fazlası ile ilgili bilgi almak için Emporio Armani: Bir Giyim Krallığı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Emporio Armani Sweatshirtleri buradan inceleyebilirsiniz.

Outdoor Canadian Peak Sweatshirt Modelleri

Gerçekten soğuklardan korunmak istiyor ya da ufak bir kış tatili mi yapacaksınız? Canadian Peak tam da bunun için burada. Soğuk ve serin kış günlerinde soğuğu minimuma indirmek için var olan Canadian Peak’in uzmanlık alanı tamda bu diyebiliriz.

Hem kadın hem erkek polar sweatshirt modelleri bulunan Canadian Peak, outdoor giyimin en önemli markalarından biri. Canadian Peak, özellikle kamp severlerin fazlasıyla tercih ettiği bir marka.

Son yıllarda çıkarttığı polar fermuarlı sweatshirtlerle kitlesini sevindiren Canadian Peak kışın kesinlikle kullanılması gereken bir parça.

Canadian Peak Sweatshirtleri buradan inceleyebilirsiniz.

Trend EA7 Sweatshirt Modelleri

Her zaman sportif giyinmeyi sevenlerin markası EA7’de sweatshirt sektöründe sevilen markalardan biri. Armani’nin sportif ürünlerinin bulunduğu marka EA7 ile en trend spor giyim kombinlerine sahip olabilirsiniz. Outdoor tarza yakın ve spor sonrası kombinleri meşhur olan EA7 ile sportif tarzlarınızı daha güzel yansıtabilirsiniz.

Birçok ünlü ismin hafta sonu kombini sayılan EA7 özellikle bahar başlangıcıyla ciddi bir sweatshirt üretimi ve satışına başlıyor.

EA7 Sweatshirtleri buradan inceleyebilirsiniz.

En Şık Guess Sweatshirt Modelleri

Kadın giyimde şıklık dediğiniz zaman akan suların durduğu bir marka varsa o da direkt Guess’tir. Sadece kadın odaklı satış yapan Guess’in asıl odak ürünleri çanta, cüzdan ve ayakkabı. Fakat elegant giyimin öncüsü iseniz bunlarla sınırlı kalmak sadece kendinize duvar örmektir. Bu yüzden Guess, kullanıcılarını sadece çanta ve ayakkabı ile sınırlamıyor ve onlara her çeşit kombini yapabilmeleri için olanak sağlıyor.

Çanta ve ayakkabıdaki geniş skalasına uygun olarak giyim ürünleri de üreten Guess tam bir kombin markası diyebiliriz. Bu yüzden bir Guess çanta aldığınızda yanına harika gidecek şık Guess sweatshirt bulacağınızdan hiç şüpheniz olmasın.

Guess sweatshirtler elegant tarzda, daha kadınsı ve sportif tarzlarda bulunuyor. Guess sweatshirt modelleri kapüşonlu, fermuarlı, baskılı, cepli olacak şekilde birçok farklı modelde kullanıcı ile buluşuyor.

Guess Sweatshirtleri buradan inceleyebilirsiniz.

Sokak Stilinden İlham Alan Les Benjamis Sweatshirt Modelleri

Dünyayı tarzıyla sallayan bir Türk markası Les Benjamins’in hali hazırda ana arter ürünü sweatshirtler ve t-shirtler. Aslında bir ayakkabı tasarımcısı olan Bünyamin Aydın, yaptığı harika dokunuşlarla ve defilelerle kullanıcılarını tişört ve sweatshirtlerde etkilemeyi başarmış.

Özellikle minimalist ve sokak stilinde tasarımlar olan sweatshirt modellerini sokakta sık sık görebilirsiniz. Les Benjamins sweatshirtleri gençlerin gardıroplarında tercih ettiği bir numaralı parçalardan olmuş durumda.

Uluslararası düzeyde de çok sevilen Les Benjamins sweatshirtler tüm dünyada sevilerek giyiliyor. İstanbul’da bir gencin yarattığı bu eşsiz marka, atölyesinden dünyaya moda üretiyor.

Les Benjamins markası ve daha fazlası ile ilgili bilgi almak için Les Benjamins: Bir Başarı Hikayesi yazımızı inceleyebilirsiniz.

Les Benjamins Sweatshirtleri buradan inceleyebilirsiniz.

Yeni Sezon Versace Jeans Couture Sweatshirt Modelleri

Tıpkı Armani grubunda birçok alt marka olduğu gibi Versace’de kullanıcı ihtiyaçlarına göre markalarını çoğaltıp bu şekilde hizmet veriyor. Muhteşem Versace kalitesinin günlük giyime ait tasarımlarla buluştuğu Versace Jeans Couture dünya çapında bir üne sahip harika bir marka.

Kendine has farklı mistik ve mitolojik tasarımları ile öne çıkan Versace, bu tarzı Versace Jeans Couture’a da yansıtmış durumda. Yeni sezon Versace Jeans Couture sweatshirt modellerinde de aynı imzayı ve tarzı görebilirsiniz. Bu mistik tarz Versace sevenlerin ilgisini daima çekiyor. Versace Jeans Couture sweatshirt tasarımlarında gold ve logoyu asla eksik etmiyor.

En yeni sezon sweatshirt modelleri ile tarzınıza tarz katmaya devam ediyor.

Versace Jeans Couture Sweatshirtleri buradan inceleyebilirsiniz.

Norway Geographical Outdoor Sweatshirt Modelleri

Bir diğer outdoor markalardan olan Norway Geographical, sadece bir sweatshirtle bile soğuktan korunmak istiyorum diyenler için var olan bir marka. Fazlasıyla kürklü ve polarlı sweatshirtleri sayesinde soğuğu harika kesiyorlar. Yine kamp ve kayak sevdalılarının tercih ettiği tarzlarda olan Norway Geographical, sweatshirt çeşitleriyle soğuktan uzak bir kışı size garantiliyor.

Farklı tarzları, kürklü şapkalı çeşitleri ve kanguru cepli modelleri ile outdoor konseptinin önde gelenlerinden biri olmaya devam ediyor.

Norway Geographical Sweatshirtleri buradan inceleyebilirsiniz.

Moda Dünyasını Sallayan Kenzo Sweatshirt Modelleri

Her markanın özelleştiği ürünler olduğu bir gerçek. Kenzo’da ağırlıklı olarak ikonik kaplan logolu sweatshirtleri ile tüm dünya çağında biliniyor. Japonya’dan çıkıp gelen muhteşem modacı Kenzo’nun asya dokunuşları ile harmanlanmış ve kendi ismini verdiği markası Kenzo, sweatshirt denildiğinde daima ilk gelen markalardan oluyor.

Genellikle bisiklet yaka uzun ve kalın sweatshirtler üreten Kenzo fazla ekstra modellere girmiyor. Kapüşonlu ve fermuarlı modelleri bile fazla kullanmıyor. Genellikle düz, uzun bisiklet yaka Kenzo sweatshirtler, tasarımsal olarak rakiplerinden ayrılıyor.

Kenzo markası ve daha fazlası ile ilgili bilgi almak için Moda Dünyasını Sallayan Asyalı: Kenzo yazımızı inceleyebilirsiniz.

Kenzo Sweatshirtleri buradan inceleyebilirsiniz.